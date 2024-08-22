Обещал за $3 тыс. оформить инвалидность и снятие с воинского учета: задержали "бизнесмена" с Киевщины. Фото

Правоохранители задержали жителя Киевской области, помогавшего уклонистам. Злоумышленник оценил в 3 тысячи долларов "услуги" по получению группы инвалидности и снятию с воинского учета.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева и Департамента стратегических расследований НПУ. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Как установили правоохранители, фигурант подыскивал клиентов среди своих знакомых, рассказывая им, что имеет "связи" среди работников медико-социальных экспертных комиссий и может помочь получить группу инвалидности, которая будет основанием для исключения их с воинского учета. Прайс на услуги составил 3000 долларов", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что на такое предложение отозвался один из знакомых бизнесмена. Для начала злоумышленник попросил прислать на его банковский счет 100 долларов, а затем в ходе личных встреч получил частями от мужчины еще 3000 долларов.

Полицейские задержали нарушителя при получении им денег. Кроме того, правоохранители изъяли у подозреваемого поддельные медицинские документы с ложными сведениями, которые в дальнейшем помогли бы "клиенту" получить ІІ группу инвалидности.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские устанавливают других лиц, которые причастны к указанной преступной схеме и были в сговоре с подозреваемым.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области водитель фуры пытался перевезти в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

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