Обещал решить проблемы с ТЦК и оформить пенсии: в Киевской области будут судить 'юриста'. Подробности дела

В Киевской области будут судить мужчину, который обманул своих клиентов почти на 300 тысяч гривен. Злоумышленник обещал гражданам юридическую помощь по оформлению пенсий и решению проблем с ТЦК.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Злоумышленник размещал объявления в городе Белая Церковь, предлагая правовую помощь. В ходе встреч с клиентами он заключал фиктивные договоры о предоставлении пенсионной юридической помощи и получал предоплату в размере до 25 тысяч гривен. После этого фигурант исчезал и игнорировал звонки обманутых граждан", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, он обещал помощь в решении проблем с ТЦК и с банками по проблемным кредитам. Всего в полицию обратилось около десяти жителей Белоцерковщины, которых обманул злоумышленник. Полицейские доказали причастность подозреваемого в более чем 70 мошеннических схем.

В конце июля злоумышленнику сообщили о подозрении. В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков и психотропов на территории города. Злоумышленник отправлял своим клиентам "товар" в пакетах с печеньем.

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