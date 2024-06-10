Обещал "подключить связи": в Киеве задержали мужчину, придумавшего схему с уклонением от мобилизации за 15 тыс. долларов

Правоохранители разоблачили жителя Киева, который за вознаграждение обещал мужчине помочь получить заключение ВВК о непригодности к военной службе с последующим снятием с военного учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 15 тыс. долларов США.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Бизнесмену грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Житель столицы за 15 тысяч долларов США обещал военнообязанному мужчине "подключить собственные связи" и повлиять на должностных лиц медицинского института для постановки несуществующего диагноза. В дальнейшем это позволит военно-врачебной комиссии признать его непригодными к военной службе с последующим снятием с военного учета", – рассказал Сваток.

Как отметили в прокуратуре Киевщины, злоумышленник был задержан после получения части "вознаграждения" – 7500 тысяч долларов США. По факту злоупотребления воздействием возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве разоблачен организатор очередной схемы для уклонистов. Он предлагал военнообязанным переправиться через Тису за границу за 15 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители разоблачили злоумышленника, который помогал военнообязанным мужчинам получить фиктивную группу инвалидности. Свои "услуги" делец оценивал в 12 тысяч долларов США.

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