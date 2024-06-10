Фиктивная группа инвалидности за $12 тыс.: в Киеве разоблачили злоумышленника, организовывавшего "схему" для уклонистов. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника, помогавшего военнообязанным мужчинам получить фиктивную группу инвалидности. Свои "услуги" делец оценивал в 12 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Обнаружили противоправную деятельность 45-летнего местного жителя сотрудники Дарницкого управления полиции. Муж подыскивал среди военнообязанных "клиентов", которым предлагал за деньги помощь в получении группы инвалидности. Так, с целью снятия с военного учета услугами "дельца" согласился воспользоваться один из призывников", – рассказали в пресс-службе.

Свои услуги "бизнесмен" оценил в 12 тысяч долларов США, а "клиента" он заверил, что у него есть знакомые врачи, которые помогут с оформлением необходимой медицинской документации. Кроме того, мужчина отметил, что оказывает влияние на членов одной из столичных медико-социальных экспертных комиссий, которые вынесут необходимое решение о назначении группы инвалидности.

Полицейские разоблачили злоумышленника при получении им второй части средств на сумму 2 500 долларов. Первую часть он получил заранее в виде аванса. По факту злоупотребления воздействием открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачен организатор очередной схемы для уклонистов. Он предлагал военнообязанным переправиться через Тису за границу за 15 000 евро.

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