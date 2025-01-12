Ножи, кастет и пистолет-травмат: появились фото из обыска у подростков, которые притворялись мажорами в Киеве

Правоохранители провели обыски у подростков, которые громко развлекались в Киеве: пели российские песни и перекрывали движение на дороге, чтобы просто покурить. Мероприятия прошли по месту жительства несовершеннолетних.

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Там нашли ножи, кастет, травматический пистолет и не только. Об этом сообщает Telegram-канал "Лачен пишет" украинского блогера Игоря Лаченкова.

Отмечается, что обыски ночью прошли у двух фигурантов события, которое в последние дни оказались в центре внимания новостей.

"Во время обысков детки уже не выглядели такими смелыми и веселыми. Ждем детали", – говорится в посте.

На опубликованных фото заметны несколько смартфонов и кнопочный телефон, что-то вроде гранаты, кастет и травматический с патронами к нему.

Напомним, что на днях в сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывали движение на улицах Киева, а также слушали российскую музыку. Впоследствии столичные правоохранители установили всех лиц, причастных к этому событию: несовершеннолетние были задержаны, с ними работала ювенальная полиция.

В комментариях к публикациям подписчики назвали этих подростков мажорами, другие выразили убеждение, что дети просто "хайповали".

В Национальной полиции об обысках и других деталях пока не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева вынес приговор мажору Кириллу Островскому спустя почти пять лет рассмотрения дела о смертельном ДТП в Киеве, где погибла 10-летняя девочка. Его приговорили к 4,6 годам лишения свободы, и учитывая, что отбывание наказания по закону берет начало со дня задержания обвиняемого, он выйдет на свободу уже через полгода.

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