Не "мажоры" и взяли авто на 3 часа: известно детали о подростках, устроивших дебош с российскими песнями на Крещатике
Группа из шести подростков, которые в центре Киева перекрыли движение автомобилей для развлечения – не "мажоры". Юноши только "хайповали" на соответствующих видео. Информация, что один из них сын известного бывшего одиозного нардепа, не соответствует действительности.
Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Видео, из-за которого разразился скандал, было снято еще в декабре прошлого года, во время дня рождения одного из ребят.
Мы уже сообщали, что правоохранители Киева установили всех лиц, которые перекрывали движение в центре столицы. Кроме того, они также слушали русскую музыку во время поездок по городу. Сейчас молодые люди задержаны, с ними работает ювенальная полиция.
Как нам стало известно, еще 25 декабря указанная группа несовершеннолетних арендовала дорогие автомобили для празднования дня рождения возле ТЦ "Мандарин плаза".
Такая аренда стоит примерно 20-25 тысяч гривен (в зависимости от марки машины) за 3 часа.
Именно на это время подростки и арендовали авто. Документы при заказе у них не требовали, поскольку управляли машинами водители фирмы.
Из-за пробки, возникшей во время выезда авто, ребята привлекли к себе внимание, а впоследствии в сети появилось видео. Кстати, "оружие", попавшее в кадр, оказалось игрушечным.
"Их родители - пенсионеры, предприниматели и обычные госслужащие. Громкий статус "мажоров" явно преувеличен. Ребята хайпируют на якобы шикарной жизни", – утверждает наш источник.
Мажорами ребят называет блоггер Денис Кошельник. Он также называет их по имени – в частности, блогер утверждает, что одним из молодых людей является сын Дмитрия Исаенко, народного депутата от запрещенной ОПЗЖ.
Однако в декларациях и других открытых документах бывшего депутата отмечен только один ребенок – дочь. И сам депутат утверждает, что сына у него нет и не было.
Другие фигуранты, по словам Кошельника, – это якобы Николай Цимидан, сын Петра Цимидана, бывшего мэра города Лиман, и Антон Юткин, якобы сын Вячеслава Юткина, бывшего разведчика КГБ.
Как сообщал OBOZ.UA, на скандальном видео есть момент, когда молодой человек едет по улице прослушивая песню "Я русский" российского исполнителя Шамана, и напевает гимн страны-агрессорки. Этот инцидент произошел вечером на левом берегу Киева возле торгового центра "Аркадия", причем по нему уже есть решение суда, вынесенное еще в ноябре 2024 года.
Это 17-летний Андрей Драган, причем даже по определению Кошельника юноша "не мажор и не сын мажора". Правда, подросток не слишком умен. Летом 2024 года он уже был привлечен к ответственности именно за российские песни в общественных местах. Суд назначил ему год пробационного надзора, и тогда же по просьбе СБУ парень публично просил прощения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!