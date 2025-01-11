Не 'мажоры' и взяли авто на 3 часа: известно детали о подростках, устроивших дебош с российскими песнями на Крещатике

Группа из шести подростков, которые в центре Киева перекрыли движение автомобилей для развлечения – не "мажоры". Юноши только "хайповали" на соответствующих видео. Информация, что один из них сын известного бывшего одиозного нардепа, не соответствует действительности.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Видео, из-за которого разразился скандал, было снято еще в декабре прошлого года, во время дня рождения одного из ребят.

Мы уже сообщали, что правоохранители Киева установили всех лиц, которые перекрывали движение в центре столицы. Кроме того, они также слушали русскую музыку во время поездок по городу. Сейчас молодые люди задержаны, с ними работает ювенальная полиция.

Как нам стало известно, еще 25 декабря указанная группа несовершеннолетних арендовала дорогие автомобили для празднования дня рождения возле ТЦ "Мандарин плаза".

Такая аренда стоит примерно 20-25 тысяч гривен (в зависимости от марки машины) за 3 часа.

Именно на это время подростки и арендовали авто. Документы при заказе у них не требовали, поскольку управляли машинами водители фирмы.

Из-за пробки, возникшей во время выезда авто, ребята привлекли к себе внимание, а впоследствии в сети появилось видео. Кстати, "оружие", попавшее в кадр, оказалось игрушечным.

"Их родители - пенсионеры, предприниматели и обычные госслужащие. Громкий статус "мажоров" явно преувеличен. Ребята хайпируют на якобы шикарной жизни", – утверждает наш источник.

Мажорами ребят называет блоггер Денис Кошельник. Он также называет их по имени – в частности, блогер утверждает, что одним из молодых людей является сын Дмитрия Исаенко, народного депутата от запрещенной ОПЗЖ.

Однако в декларациях и других открытых документах бывшего депутата отмечен только один ребенок – дочь. И сам депутат утверждает, что сына у него нет и не было.

Другие фигуранты, по словам Кошельника, – это якобы Николай Цимидан, сын Петра Цимидана, бывшего мэра города Лиман, и Антон Юткин, якобы сын Вячеслава Юткина, бывшего разведчика КГБ.

Как сообщал OBOZ.UA, на скандальном видео есть момент, когда молодой человек едет по улице прослушивая песню "Я русский" российского исполнителя Шамана, и напевает гимн страны-агрессорки. Этот инцидент произошел вечером на левом берегу Киева возле торгового центра "Аркадия", причем по нему уже есть решение суда, вынесенное еще в ноябре 2024 года.

Это 17-летний Андрей Драган, причем даже по определению Кошельника юноша "не мажор и не сын мажора". Правда, подросток не слишком умен. Летом 2024 года он уже был привлечен к ответственности именно за российские песни в общественных местах. Суд назначил ему год пробационного надзора, и тогда же по просьбе СБУ парень публично просил прощения.

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