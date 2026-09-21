В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, жестоко убил сожительницу. На теле погибшей женщины было обнаружено не менее 20 ножевых ранений.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что в квартире многоэтажного дома в Деснянском районе была обнаружена женщина с многочисленными ножевыми ранениями. Медики пытались спасти ей жизнь, однако, к сожалению, женщина скончалась от кровопотери.

В ходе осмотра полицейские обнаружили на теле 42-летней местной жительницы не менее 20 ножевых ранений. Следствие установило, что ранения женщине нанес ее 53-летний сожитель. Во время распития алкогольных напитков между парой возник бытовой конфликт – мужчина схватил со стола нож и нанес им потерпевшей удары по ногам и рукам.

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"После совершения преступления фигурант выбросил нож из окна на улицу и вызвал медиков. В частности, во время общения с правоохранителями злоумышленник пытался запутать следствие и уверял, что женщина самостоятельно нанесла себе ранения", – добавили в пресс-службе.

Полицейские задержали 53-летнего жителя Киева и сообщили ему о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух подростков, которые, по данным следствия, жестоко избили прохожего за замечание. В момент совершения преступления несовершеннолетние были пьяны.

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