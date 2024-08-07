Незаконно насчитал себе премии, которые назначались подчиненным: в Киеве будут судить чиновника

В Киеве будут судить руководителя районного управления социальной защиты. Обвиняемый незаконно насчитал себе премии, назначаемые подчиненным.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"В апреле этого года в полицию поступило сообщение от Национального агентства по предотвращению коррупции о том, что проводя проверку они обнаружили факт незаконного начисления премий. Правоохранители открыли уголовное производство и начали досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что находившийся на должности начальника управления социальной защиты населения в Святошинском районе злоумышленник в течение шести месяцев 2023 года подписывал приказы о выдаче себе премий. Деньги были из бюджета, выделяемого на заработную плату работникам подразделения.

По поданному ходатайству следователи 35-летнего чиновника отстранили от занимаемой должности. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. "Волонтер" обманула граждан под предлогом сбора средств на генераторы и автомобили для украинских военных.

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