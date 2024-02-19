Некачественный ремонт укрытия более чем на 870 тыс. грн: сообщили о подозрении чиновнице РГА в Киеве. Фото

В Киеве сообщили о подозрении чиновнице Деснянской райгосадминистрации в служебной халатности. Из-за ее действий подрядная организация получила из бюджета более 870 тысяч гривен за некачественный ремонт укрытия.

Об этом проинформировали в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, победитель официального тендера должен был провести капитальный ремонт нежилого здания с устройством укрытия в Деснянском районе. С ним был заключен соответствующий договор.

"В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что чиновница, не осуществив надлежащего контроля соответствия объемов и качества работ, а также качества стройматериалов, подписала акты приемки выполненных строительных работ. На основании указанных документов коммунальное предприятие перечислило на счет строительной фирмы денежные средства. Согласно выводам экспертиз работы были выполнены не в полном объеме и ненадлежащего качества, чем нанесен ущерб более чем на 870 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Как отметили в прокуратуре, чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности. Ей может грозить лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области во время ремонта укрытия в детском саду подрядчик завладела половиной выделенных на его обустройство средств. Злоумышленнице сообщили о подозрении.

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