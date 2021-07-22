В Киеве группа иностранцев пыталась перебежать дорогу: один из них погиб под колесами авто. Фото

В Святошинском районе Киева в ночь с 21 на 22 июля под колесами автомобиля Audi погиб мужчина. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"Якобы мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, когда его сбил автомобиль. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Медики только констатировали смерть пешехода", – рассказал наш собеседник.

В свою очередь Telegram-канал dtp.kiev.ua сообщил, что возможно погибший был иностранцем.

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"Смертельное ДТП в Киеве на Окружной. Предварительно, трое пьяных людей, иностранцы, перебегали дорогу в неположенном месте, одного из них сбила машина. Лежит не шевелится. А двое остальных побили водителя. "Друзья" кричат, плачут рядом", – говорится в сообщении.

Напомним, в Борисполе Киевской области в среду, 21 июля, около 7:00 автомобиль Porsche Cayenne на скорости протаранил дорожный столб со светофором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в среду, 21 июля, столкнулись Land Rover и Hyundai. По неизвестной причине, пассажиры последнего автомобиля набросились на водителя элитного внедорожника.