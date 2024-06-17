Называл Украину "колонией" Запада и высмеивал ее независимость: в Киеве сообщили о подозрении экс-чиновнику Минобразования. Фото

Правоохранители Киева сообщили о подозрении бывшему чиновнику Минобразования, ставившему под сомнение независимость нашего государства. Злоумышленник называл современную Украину "колонией" Запада и высмеивал ее независимость.

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Об этом сообщили в прессслужбах СБУ Киева и Киевской области и столичной полиции. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

"По материалам Службы безопасности сообщено о подозрении должностному лицу Министерства образования и науки Украины, который на собственной странице в сети Facebook обесценил независимость Украины и одобрял советскую оккупацию Балтийских стран. Установлено, что государственный эксперт Директората цифровой трансформации ведомства в День независимости Украины разместил в социальной сети провокационное пренебрежительное сообщение. Автор высмеивал историю развития и борьбы за независимость украинского народа. Также он продвигал московские нарративы о том, что распад советского союза был катастрофой, к которой побуждал "капиталистический мир", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, публикации злоумышленника содержали тезисы о непризнании территориального распределения бывших советских республик и подвергали сомнению право самостоятельности отдельных государств.

"В своем сообщении 34-летний автор поста высказывал мнение о том, что выход Украины из состава СССР стал для украинцев ошибкой, поскольку страна стала "колонией" Запада и потеряла свою независимость. Кроме того, подозреваемый указывал гражданам на их ложные ожидания на светлое будущее, а также называл их "непутевыми" и "не заслуживающими жизни", – добавили в полиции.

Во время досудебного расследования злоумышленник менял место своего жительства во избежание ответственности. В результате проведения обыска на арендованной злоумышленником квартире в Подольском районе столицы правоохранители получили доступ к аккаунту, из которого осуществлялось распространение антиукраинской пропаганды.

В настоящее время бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку из Купянска, активно сотрудничавшую с врагом. После деоккупации города она переехала и устроилась работать школьной учительницей в столице.

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