Сотрудничала с оккупантами: СБУ задержала коллаборантку из Купянска, которая устроилась учителем в школе Киева

Сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку из Купянска, активно сотрудничавшую с врагом. После деоккупации города она переехала и устроилась работать школьным учителем в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку, которая сотрудничала с РФ в период оккупации Купянска в Харьковской области. После освобождения города она переехала в Киев, где пряталась под видом переселенки и учителя в местной школе. По данным контрразведки СБУ, до начала полномасштабного вторжения России женщина возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета. Во время оккупации райцентра она перешла на сторону врага, а с июля 2022 года продолжила руководить захваченным в то время учреждением", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, находясь на должности, коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах фигурантка потребовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования.

Так, например, подробно описывала враждебную методику преподавания учащимся сфальсифицированной истории становления Украинской Государственности. Также на страницах издания коллаборантка учила как оправдывать вооруженную агрессию РФ и объяснять военные преступления страны-агрессора. Для внедрения "новшеств" фигурантка в составе делегации встречалась с "первым заместителем министра образования лнр". Это событие широко освещали прокремлевские СМИ и социальные сети.

"При освобождении Купянская коллаборантка спешно переехала в Киев, где оформила статус внутренне перемещенного лица. Впоследствии она устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы", – добавили в СБУ.

Злоумышленницы сообщили о подозрении. Проверяется ее возможная причастность к распространению вражеской пропаганды среди школьников столичного учебного заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы задержали в Донецкой области агента российского ГРУ, который помогал оккупантам прорывать линию обороны ВСУ на Покровском направлении. Этот участок сейчас является самой горячей зоной боевых действий на восточном фронте.

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