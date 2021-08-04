Названо имя мужчины, ворвавшегося в здание Кабмина с гранатой. Эксклюзив

Мужчину, который утром 4 августа ворвался с гранатой в руках в здание Кабинета министров, зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, участник боевых действий на Донбассе, служил в "Айдаре".

Об этом свидетельствует информация с его страницы в соцсети Facebook. Мужчину уже задержали, рассказали OBOZREVATEL источники в КМУ, уточнив, как ему вообще удалось пройти в помещение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Из-за действий украинца здание Кабмина на улице Михаила Грушевского в Киеве было оцеплено, дорогу перекрыли автомобилями полиции, квартал тоже оградили и никого не пускали.

Видео дня

Как рассказал с места событий журналист OBOZREVATEL, к КМУ прибыл полицейский спецотряд. Правоохранители вели переговоры с мужчиной, обращаясь к нему по имени Владимир. Также отмечалось, что он является участником АТО.

"В шестом подъезде внутри есть небольшой холл. Вот он до него дошел. Не сказала бы, что там меньше охраны, тогда было два-три охранника. И рамка там стоит, как во всех входах. Мужчина же даже до нее не дошел, в холле так и остался... В холл свободный доступ", – рассказала собеседница.

По ее словам, заседание Кабмина из-за инцидента пока никто не переносил. Оно запланировано на 13:00 в среду.

На странице Владимира Прохнича в Facebook много фото с фронта. На Донбассе он служил во время Антитеррористической операции.

О том, что находился именно в составе добровольческого батальона "Айдар", свидетельствуют шевроны на его военной форме.

Напомним: мужчина ворвался в здание Кабмина вместе с гранатой и угрожал подорвать себя. Источник в КМУ сообщил OBOZREVATEL, что работникам запретили покидать помещение. Также нам стало известно, что рано утром 4 августа здесь возле одного из служебных входов впервые появилась палатка с протестующим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в прошлом году 11 октября на Крещатике в Киеве 49-летний мужчина ночью поджег себя. Его госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.