Названо имя мужчины, ворвавшегося в здание Кабмина с гранатой. Эксклюзив

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
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Названо имя мужчины, ворвавшегося в здание Кабмина с гранатой. Эксклюзив

Мужчину, который утром 4 августа ворвался с гранатой в руках в здание Кабинета министров, зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, участник боевых действий на Донбассе, служил в "Айдаре".

Об этом свидетельствует информация с его страницы в соцсети Facebook. Мужчину уже задержали, рассказали OBOZREVATEL источники в КМУ, уточнив, как ему вообще удалось пройти в помещение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Из-за действий украинца здание Кабмина на улице Михаила Грушевского в Киеве было оцеплено, дорогу перекрыли автомобилями полиции, квартал тоже оградили и никого не пускали.

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Территорию вокруг Кабмина перекрыли

Как рассказал с места событий журналист OBOZREVATEL, к КМУ прибыл полицейский спецотряд. Правоохранители вели переговоры с мужчиной, обращаясь к нему по имени Владимир. Также отмечалось, что он является участником АТО.

Инцидент произошел утром 4 августа

"В шестом подъезде внутри есть небольшой холл. Вот он до него дошел. Не сказала бы, что там меньше охраны, тогда было два-три охранника. И рамка там стоит, как во всех входах. Мужчина же даже до нее не дошел, в холле так и остался... В холл свободный доступ", – рассказала собеседница.

Скриншот

По ее словам, заседание Кабмина из-за инцидента пока никто не переносил. Оно запланировано на 13:00 в среду.

Владимир Прохнич

На странице Владимира Прохнича в Facebook много фото с фронта. На Донбассе он служил во время Антитеррористической операции.

Фото из соцсети

О том, что находился именно в составе добровольческого батальона "Айдар", свидетельствуют шевроны на его военной форме.

Мужчина в прошлом участвовал в АТО

Напомним: мужчина ворвался в здание Кабмина вместе с гранатой и угрожал подорвать себя. Источник в КМУ сообщил OBOZREVATEL, что работникам запретили покидать помещение. Также нам стало известно, что рано утром 4 августа здесь возле одного из служебных входов впервые появилась палатка с протестующим.

Мужчина живет в Ирпене
Владимир Прохнич второй справа
Фото из соцсетей украинца

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в прошлом году 11 октября на Крещатике в Киеве 49-летний мужчина ночью поджег себя. Его госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

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