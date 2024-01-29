"Нашли" наркотики и держали в подвале: в Киеве правоохранители требовали у иностранца более $10 тыс. за освобождение. Фото

В столице будут судить руководителя подразделения одного из правоохранительных органов Киева и двух его подчиненных. В марте 2022 года держали в подвале иностранца и украинца и требовали 10,4 тыс. долларов США, угрожая уголовной ответственностью за якобы найденные у них наркотики.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Фигуранты незаконно задержали украинца и гражданина Швейцарской Конфедерации и поместили их в комнату для задержанных без надлежащего документального оформления. Они также якобы обнаружили у них наркотические вещества, но этот факт также не был оформлен документально. Пострадавшие незаконно содержались в подвале в течение 6 дней. Правоохранители потребовали у них 10,4 тыс. долларов США за не привлечение к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками", – рассказали в ГБР.

Отмечается, что злоумышленники разрешили иностранцу позвонить по телефону родным, чтобы он попросил у них деньги за "освобождение". Во время одного из таких звонков потерпевший позвонил своему товарищу, который является сотрудником полиции Швейцарии. Тот смог связаться с украинскими правоохранителями, которые освободили иностранца.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемые уже уволены из правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса" в Закарпатской области. Таможенники занимались систематическими "поборами" из перевозчиков.

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