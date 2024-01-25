Занимались систематическими 'поборами' из перевозчиков: СБУ разоблачила таможенный пост в Закарпатье. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту Тиса в Закарпатской области. Таможенники занимались систематическими "поборами" из перевозчиков.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. В случае отказа платить взятки, водителям угрожали задержкой формальных процедур.

В результате комплексных мероприятий "на горячем" задержаны пять должностных лиц пункта пропуска "Чоп-Захонь", которые сформировали преступную группу и обложили "данью" водителей международных перевозок, требуя с каждого до 1,5 тыс. евро. За эту сумму чиновники обещали не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении иностранных товаров, завозимых в Украину.

За одну смену таким образом пропускали до 50 автобусов. В случае отказа платить взятки, таможенники угрожали задержкой формальных процедур и арестом груза с последующей его конфискацией.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов вымогательства взяток. В ходе обысков по адресам проживания и на территории таможни обнаружены значительные суммы наличных и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На основании собранных доказательств задержанным поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом совершено организованной группой") Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы у чиновника Киевской таможни. Сумма солидная – более 8,6 млн грн. В частности, выявлено, что в 2023 году его мать приобрела на эту сумму жилой дом и 6 земельных участков в пригороде Киева, после чего предоставила доверенность своему сыну и его жене быть представителями по всем вопросам этой недвижимости.

В НАПК отметили, что речь идет о заведующем сектором таможенного оформления (Фастов) таможенного поста "Южный" Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, "который, находясь более 25 лет находится на государственной службе" не имел законных доходов для приобретения указанных активов.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны, сотрудники ДБР сообщили о подозрении одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, а также членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. По имеющимся данным, речь идет о скандальном Игоре Гринкевиче, а также его сыне. Им, как и их сообщникам, грозит до 12 лет лишения свободы.

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