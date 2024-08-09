Насчитал двум фиктивным уборщикам кладбищ Киева более 1,6 млн грн зарплаты: подозревают экс-руководителя

Правоохранители Киева подозревают бывшего руководителя двух столичных кладбищ в служебной халатности. По информации следствия, он выплатил 1,6 миллиона гривен зарплаты фиктивным работникам.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили должностного лица ритуальной службы в служебной халатности, которая привела к более чем 1,6 млн грн убытков бюджета территориальной громады столицы.

"Полицейские установили, что мужчина исполнял обязанности руководителя Беличанского кладбища ритуальной службы. Параллельно, в этот период, в коммунальном предприятии считалась уборщица, которая не посещала место работы, однако получала заработную плату. За 2 года, на банковский счет женщины было безосновательно начислено почти 1 145 000 гривен (более 40 тысяч гривен в месяц)", – рассказали в пресс-службе.

С мая 2022 по май 2023 мужчина занимал должность и.о. смотрителя уже Городского кладбища. В этот период уборщицей была устроена 29-летняя женщина, которая за год фиктивной работы получила более 500 тыс. гривен зарплаты.

По факту служебной халатности открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший директор СКП "Киевский крематорий" и его сообщники нанесли 200 тысяч гривен ущерб городскому бюджету при закупке урн для праха погибших военных. Они были приобретены по завышенным ценам.

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