Напал с ножом: в Киеве мужчина едва не убил следователя ГБР. Подробности и фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, едва не убил работника ГБР. Злоумышленника желая избежать ответственности за совершенное преступление, с ножом напал на правоохранителя и ранил его.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Досудебным расследованием установлено, что сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, подозреваемого в совершении преступления. Во время общения с правоохранителями злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Раненого следователя госпитализировали в больницу, а злоумышленника нашли и задержали. По факту покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей возбуждено уголовное производство.

Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания пиж стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева конфликт между родственниками закончился убийством. Женщина во время ссоры руками и ногами забила насмерть 69-летнюю мать.

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