Напал с ножом на соседей: в Киевской области будут судить мужчину, который пытался убить супругов и их сына

В Киевской области будут судить жителя Фастовского района, который зашел к соседям и чуть не убил всю семью. Спасти пострадавших удалось благодаря неравнодушным гражданам, вызвавшим врачей и правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в ноябре 2023 года в городе Боярка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в квартиру соседей. Дверь ему открыла 60-летняя женщина, которую обидчик ударил ножом в грудь. Из-за крика матери выбежал ее сын, которому обвиняемый нанес удары орудием преступления в живот и ноги. Также мужчина ранил 62-летнего мужчину, после чего ушел домой", – рассказали в пресс-службе.

На крики потерпевших откликнулись соседи, вызвавшие медиков и правоохранителей. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. По ходатайству прокуроров обвиняемый будет ждать приговора суда в следственном изоляторе. Следствие по факту покушения на убийство трех человек завершено.

Напомним, прокуратура отстояла в апелляции приговор жителю Киевщины, убившему бывшую жену. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник расчленил и сжег тело женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина пришел к соседу сделать замечания из-за громкой музыки и во время разговора трижды ударил его ножом. От ранений последний скончался.

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