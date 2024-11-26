Нападение на жену военного из-за отказа общаться на русском: суд в Киеве позволил злоумышленникам не отбывать наказание. Фото

В Киеве суд вынес приговор двум пенсионерам, напавшим на девушку-волонтера. Злоумышленники избили жену военного в Оболонском районе столицы из-за отказа общаться на языке страны-оккупанта РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Событие произошло в начале июня.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор двум киевлянам, которые в июне этого года совершили хулиганство по отношению к волонтеру. По совокупности доказательств, предоставленных стороной обвинения, Оболонским районным судом города Киева обвиняемые признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, и приговорены к 2 годам лишения свободы с применением испытательного срока сроком на 2 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве двое поклонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ разговаривать на языке страны-агрессора РФ. Событие произошло летом у входа в подземный переход на улице Новоконстантиновской. Два пенсионера, увидев девушку, решили сделать ей несколько комплиментов, впрочем, она ухаживаний не оценила.

Не желая общаться, девушка ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых злоумышленников. Они начали обзывать волонтерку, а когда потерпевшая начала снимать их на мобильный телефон – избили ее.

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Все это произошло после того, как один сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. В дальнейшем нарушителей порядка нашли и задержали, а суд после рассмотрения дела признал их виновными. Отмечается, что суд при вынесении приговора учел преклонный возраст обвиняемых – 74 и 70 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве замечания из-за русского языка закончились конфликтом и дракой, в результате которой пострадали пожилые женщина и мужчина. В результате происшествия пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами.

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