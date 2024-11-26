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Нападение на жену военного из-за отказа общаться на русском: суд в Киеве позволил злоумышленникам не отбывать наказание. Фото

Олег Тимченко
Криминал
2 минуты
4,1 т.
Нападение на жену военного из-за отказа общаться на русском: суд в Киеве позволил злоумышленникам не отбывать наказание. Фото

В Киеве суд вынес приговор двум пенсионерам, напавшим на девушку-волонтера. Злоумышленники избили жену военного в Оболонском районе столицы из-за отказа общаться на языке страны-оккупанта РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Событие произошло в начале июня.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор двум киевлянам, которые в июне этого года совершили хулиганство по отношению к волонтеру. По совокупности доказательств, предоставленных стороной обвинения, Оболонским районным судом города Киева обвиняемые признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, и приговорены к 2 годам лишения свободы с применением испытательного срока сроком на 2 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве двое поклонников "русского мира" напали на девушку за ее отказ разговаривать на языке страны-агрессора РФ. Событие произошло летом у входа в подземный переход на улице Новоконстантиновской. Два пенсионера, увидев девушку, решили сделать ей несколько комплиментов, впрочем, она ухаживаний не оценила.

Нападение на жену военного из-за отказа общаться на русском: суд в Киеве позволил злоумышленникам не отбывать наказание. Фото

Не желая общаться, девушка ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых злоумышленников. Они начали обзывать волонтерку, а когда потерпевшая начала снимать их на мобильный телефон – избили ее.

Внимание, на видео имеется нецензурная лексика. 18+

Все это произошло после того, как один сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. В дальнейшем нарушителей порядка нашли и задержали, а суд после рассмотрения дела признал их виновными. Отмечается, что суд при вынесении приговора учел преклонный возраст обвиняемых – 74 и 70 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве замечания из-за русского языка закончились конфликтом и дракой, в результате которой пострадали пожилые женщина и мужчина. В результате происшествия пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами.

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