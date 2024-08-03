"Я тебя гадину б@ндеровскую убью": в Киеве девушка избила пожилую женщину после замечания из-за русского языка

В Киеве замечание из-за русского языка закончилось конфликтом и дракой, в результате которой пострадали пожилые женщина и мужчина. В результате происшествия последний находится в больнице с многочисленными травмами.

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Об этом OBOZ.UA рассказала пострадавшая жительница столицы. Пока делом занялась полиция.

Так, по ее словам, она находилась с мужчинами в строительном супермаркете, когда там раздалась тревога и всех покупателей попросили покинуть помещение. Когда они направлялись на паркинг в свой автомобиль, рядом с ними шла девушка, которая громко кому-то кричала по-русски.

"Я сделала ей замечание. Мол – не кричи, потому что ничего не слышно куда бежать, а еще в стране война и на этом языке (на русском. – Ред.) отдаются приказы пускать ракеты и убивать украинцев. Мое замечание у девушки вызвало бурю негативных эмоций и в мою сторону полилась грязная брань. Я пошла дальше, думая, что все закончилось, но молодой человек меня догнал. В ненависти она кричала, что я должна пойти вслед за Фарион", – рассказала киевлянка.

Она добавила, что в какой-то момент не выдержала и дала пощечину девушке и между ними началась потасовка, во время которой последняя наносила удары пожилой женщине по голове, лицу и другим частям тела, сопровождая это выкриками "я тебя гадину бандеровскую убью".

В этот момент, пытаясь закончить потасовку, подбежал мужчина киевлянки и стал между ними, однако на место происшествия также подошел спутник молодой девушки. Он сначала ударил пожилую женщину, а затем стал избивать ее мужа. В результате одного из ударов последний упал, ударился головой, вследствие чего у него пошла кровь изо рта и носа и остановилось сердце. Благодаря неравнодушным прохожим пострадавшего удалось спасти и привести в сознание.

По ее словам, молодой нападающий позже пытался отобрать телефон у киевлянки, однако прохожие вызвали на место врачей и правоохранителей, а также туда приехал ее сын, уже решавший все вопросы. Пострадавший мужчина находится в больнице.

Как сообщили нам в полиции Киева, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел очередной скандал с участием работника службы такси. Водитель во время поездки слушал российский шансон, а затем во время общения заявил пассажирке, что Крым никогда не был украинским, а "нам его просто дали".

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