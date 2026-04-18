Нападающий расстреливал людей в упор, требований не выдвигал: шансов выжить фактически не было, – Клименко

Террорист Дмитрий Васильченков, который вечером 18 апреля начал из карабина расстреливать киевлян прямо на улице, выбирал жертв без системы; по определению главы МВД Игоря Клименко, "убивал людей хаотично". И делал это в упор, поэтому у людей шансов выжить фактически не было.

Об этом глава МВД рассказал во время брифинга на месте событий, уже после ликвидации террориста. Игорь Клименко уточнил, что нападавший имел зарегистрированное оружие.

Растреливал людей в упор

"Он подходил к каждому человеку – когда я шел по ходу его движения именно на эту точку, то было видно, что он просто расстреливал людей в упор. Поэтому шансов выжить у людей было очень мало. Стрелял нападающий "одиночными", потому что это – карабин, который стреляет только "одиночными", – объяснил правоохранитель.

Причемтеррорист не выдвигал никаких требований.

Операцию по задержанию начали после того, как был убит один из заложников, отметил Игорь Клименко.

"Гражданин 68 года рождения (скорее всего, что пенсионер, проживает здесь недалеко), шел по улице. Он начал свое движение с улицы Демеевская. По ходу застрелил четырех наших граждан. Пятого гражданина он застрелил уже непосредственно как заложника, в магазине", – рассказал глава МВД.

Во время штурма супермаркета, где нападавший пытался закрыться с заложниками, террорист был убит. В ходе спецоперации никто из правоохранителей не пострадал, добавил главный полицейский Украины.

Мотивацию преступника Игорь Клименко пока обнародовать не может.

Около 17:00 в столице мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На данныймомент известно о шести погибших: четверо погибли на улице, один – в помещении.

По информации медиа, террориста зовут Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

