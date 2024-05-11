В Киеве на Троещине конфликт между друзьями едва не закончился убийством: известно подробности

В Деснянском районе Киева между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение о том, что в квартире на одной из улиц Деснянского района ранен мужчина. На место происшествия было установлено, что потерпевший получил тяжелое телесное повреждение во время застолья со знакомым, последние восемь лет проживавшим в этой квартире.

"Во время ссоры злоумышленник ударил ножом товарища в живот. Медики госпитализировали 45-летнего потерпевшего, сейчас он находится в реанимации. Сотрудники полиции охраны задержали 50-летнего нападающего на месте совершения преступления, а во время осмотра квартиры следователи изъяли возможное орудие преступления – нож", – уточнили в полиции.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, столичные правоохранители задержали уроженца Киевщины, который, по версии следствия , избил до смерти товарища. После этого, чтобы увести от себя подозрение, злоумышленник забрал у погибшего личные вещи и сжег их в печи.

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