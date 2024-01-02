"Нам повезло, обломки стекла застряли в стене": очевидица рассказала о первых минутах после ракетной атаки на Вишневое. Фото и видео

В Вишневом Киевской области во вторник, 2 января, в результате падения обломков сбитых ракет было повреждено 11 жилых домов. Во дворе одной из многоэтажек после взрыва образовалась большая воронка, а местные жители потом доставали обломки стекла из стен.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, есть пострадавшие, среди которых – ребенок.

Так, утром 2 января страна-агрессор РФ атаковала Киевщину и столицу с помощью крылатых ракет и "Кинжалов". В регионе успешно работали подразделения ПВО, однако обломки вражеских боеприпасов повредили, в частности в Вишневом, жилые дома. Во дворе одной из многоэтажек после взрыва образовалась большая воронка.

"В коридоре спали. Видите – кровать? Это какой был (взрыв. – Ред.), что земля оказалась на кровати (кровать расположена в нескольких метрах от окна. – Ред.)? Мы спали все в коридоре – целую ночь. Постелили и спали. Мы только услышали треск – и все. Нам повезло", – рассказала жительница одной из квартир.

По ее словам, взрывной волной выбило окна, а некоторые куски стекла до сих пор торчат в стене. Кроме того, в комнате появились трещины. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и коммунальщики, которые уже начали убирать территорию. Им в этом активно помогают небезразличные жители Вишневого.

По информации Киевской ОВА, в Вишневом в результате утренней атаки обломками повреждены 11 многоквартирных домов. Более чем 700 жителям этих домов оказывается необходимая помощь. За помощью к медикам уже обратились 16 человек, один из них – 8-летний ребенок.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы зафиксировали и в Киевской области.

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи, в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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