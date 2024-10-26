Над Киевом сбили до десятка дронов: в КМВА рассказали о последствиях атаки РФ. Фото

Страна-агрессор РФ в ночь с 25 на 26 снова нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. Террористическая атака, ставшая 16 за этот месяц, унесла жизни девочки, поврежден многоэтажный дом.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Шестнадцатая воздушная атака на Киев в октябре. Этой ночью русская армия снова применила БПЛА. Они были запущены по южному и северо-восточному направлениям. На столицу Украины баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами", – рассказал Попко.

Глава КГВА уточнил, что воздушная тревога в столице в ночь с 25 на 26 октября объявлялась трижды и продолжалась 7 с половиной часов. Силы ПВО обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, угрожавших Киеву. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Сил.

К сожалению, в результате российской террористической атаки в многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этаж. В одной из квартир на 20-м этаже возник пожар, где позже спасатели обнаружили тело погибшей девочки.

"Сочуствую родным и близким. В общей сложности из дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадали 6 человек (из них 1 госпитализирован)", – добавил Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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