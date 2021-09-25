На Киевщине 16-летний мотоциклист сбил велосипедистку: женщина умерла в больнице. Фото

В пятницу вечером, 24 сентября, около 20:00 в поселке Калиновка Киевской области неподалеку от Василькова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения велосипеда и мотоцикла Forte погибла 44-летняя женщина.

Предварительно известно, что 16-летний мотоциклист совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пострадавшую женщину с травмами доставили в больницу, однако в медучреждении она умерла – телесные повреждения, которые она получила, оказались несовместимыми с жизнью.

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На месте аварии работали представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия, ведется следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Боярке Киевской области из-за ДТП перевернулся маршрутный автобус. Предварительно известно, что транспортное средство двигалось без пассажиров.