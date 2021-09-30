На полигоне под Киевом трагически погиб 24-летний нацгвардеец. Фото

На полигоне под Киевом во время учений погиб 24-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Роман Олекса. При выполнении упражнения он получил несовместимые с жизнью травмы.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран. Трагедия произошла 28 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на то, что парня немедленно доставили в больницу, спасти ему жизнь не удалось. Тело погибшего отправили в его родное село Завышень во Львовской области.

Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство. Подробностей о том, как именно травмировался боец, пока не обнародовали.

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В тоже время на странице Сокальского горсовета в Facebook уточнили, что прощание с погибшим состоится 1 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области погиб военнослужащий ВСУ Вячеслав Квокша. Трагедия случилась во время погрузки военной техники – его зажало между двумя транспортными средствами.

Также стало известно имя украинского бойца, который погиб 30 сентября в зоне проведения ООС. Это Алексей Стрижак. Он был убит в районе села Каменка в результате прицельного вражеского обстрела.

Отметим, что накануне на Донбассе из-за обстрелов со стороны российских наемников был ранен защитник Украины