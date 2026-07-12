На мосту Патона BMW врезалась в троллейбус: страшный момент запечатлели на видео

Вечером 11 июля на мосту Патона в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием BMW и троллейбуса. Видеорегистратор зафиксировал момент столкновения, после которого легковой автомобиль развернуло и отбросило на встречную полосу.

Видео дня

К счастью, в момент столкновения поблизости не было других автомобилей. Об аварии сообщил Telegram-канал "Реальный Киев". Дорожно-транспортное происшествие произошло в центральной части моста Патона.

Кроссовер BMW на большой скорости врезался в заднюю часть троллейбуса, который двигался по мосту. Сила удара была настолько значительной, что автомобиль получил серьезные механические повреждения. После столкновения BMW развернуло и отбросило примерно на 10–15 метров на полосу встречного движения. К счастью, в этот момент навстречу не двигались другие транспортные средства.

Главные истории дня

В салоне BMW находилась группа молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет. После аварии они собрались возле поврежденного автомобиля, где сделали совместное фото. Такое поведение вызвало возмущение пассажиров троллейбуса, которые после ДТП были вынуждены продолжить путь пешком до ближайшей остановки.

В сети также появилось видео с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшее сам момент столкновения. При этом официальной информации о количестве пострадавших нет.

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