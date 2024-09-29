На Крещатике произошло ужасное ДТП: первые подробности, фото и видео

В центре Киева на Крещатике вечером в воскресенье, 29 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие. Две легковушки получили серьезные повреждения; официальной информации о потерпевших пока нет.

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Местные Telegram-каналы опубликовали первые кадры с места аварии. На видео видно два изувеченных авто и сотрудников экстренных служб. Вокруг места ЧП собралась толпа зевак, многие очевидцы записывали увиденное на камеры телефонов.

По неподтвержденной информации одного из пабликов, водитель Mercedes-Benz мог подрезать другой автомобиль – Volkswagen. Точную причину случившегося должны выяснить правоохранители.

"Суспільне" пишет, что, предварительно, пострадали водители обеих машин.

В связи с ДТП движение транспорта в сторону Бессарабской площади было несколько затруднено.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нежине Черниговской области утром 27 сентября один из руководителей районного управления полиции совершил ДТП. Служебная машина наехала на военнослужащего; он погиб на месте столкновения.

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