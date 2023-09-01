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на КИевщинебудут судить подрядчика, который "заработал" на восстановлении поврежденных войной домов почти 165 тыс. грн. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,1 т.
Злоумышленник завышал стоимость работ и материалов

В Киевской области будут судить мужчину, присвоившего государственные средства на сумму почти 165 тысяч гривен. Во время выполнения подрядных работ в одном из домов, поврежденных от военных действий, злоумышленник завысил стоимость работ и материалов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"51-летний правонарушитель завладел бюджетными деньгами во время выполнения подрядных работ в одном из домов, который пострадал в результате активных боевых действий на территории Киевской области. Уроженец Винницкой области, воспользовавшись своим служебным положением, завышал стоимость прямых затрат на выполнение работ и объемы использованных материалов, а также отмечал в соответствующем акте неправдивые сведения", – рассказали в пресс-службе.

В результате действий злоумышленника местному бюджету был нанесен ущерб почти на 165 тысяч гривен.

на КИевщинебудут судить подрядчика, который "заработал" на восстановлении поврежденных войной домов почти 165 тыс. грн. Фото

Следствие по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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