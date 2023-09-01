на КИевщинебудут судить подрядчика, который "заработал" на восстановлении поврежденных войной домов почти 165 тыс. грн. Фото

В Киевской области будут судить мужчину, присвоившего государственные средства на сумму почти 165 тысяч гривен. Во время выполнения подрядных работ в одном из домов, поврежденных от военных действий, злоумышленник завысил стоимость работ и материалов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"51-летний правонарушитель завладел бюджетными деньгами во время выполнения подрядных работ в одном из домов, который пострадал в результате активных боевых действий на территории Киевской области. Уроженец Винницкой области, воспользовавшись своим служебным положением, завышал стоимость прямых затрат на выполнение работ и объемы использованных материалов, а также отмечал в соответствующем акте неправдивые сведения", – рассказали в пресс-службе.

В результате действий злоумышленника местному бюджету был нанесен ущерб почти на 165 тысяч гривен.

Следствие по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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