На Киевщине женщина погибла под колесами электрички. Подробности трагедии
В Бориспольском районе Киевской области электричка на станции сбила женщину, которая перебегала железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, в субботу, 13 сентября, около 05:00, к ним поступила информация о чрезвычайном происшествии на вокзале в городе Яготин Киевской области.
"Предварительно установлено, что 55-летняя местная жительница, перебегая железнодорожные пути, вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением "Гребенка – Киев". Поезд травмировал женщину – к сожалению она погибла на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и задокументировали обстоятельства для дальнейшего досудебного расследования.
Трагедии на железной дороге
