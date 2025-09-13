На Киевщине женщина погибла под колесами электрички. Подробности трагедии

В Бориспольском районе Киевской области электричка на станции сбила женщину, которая перебегала железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в субботу, 13 сентября, около 05:00, к ним поступила информация о чрезвычайном происшествии на вокзале в городе Яготин Киевской области.

"Предварительно установлено, что 55-летняя местная жительница, перебегая железнодорожные пути, вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением "Гребенка – Киев". Поезд травмировал женщину – к сожалению она погибла на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и задокументировали обстоятельства для дальнейшего досудебного расследования.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

