На Киевщине задержали женщину, которая сдавала в аренду несуществующее жилье: ей грозит до 5 лет тюрьмы. Фото

В Бориспольском районе Киевской области задержана местная жительница, подозреваемая в мошенничестве. Женщина сдавала в аренду несуществующее жилье – предоплату подписку, а затем исчезала.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правонарушительница опубликовала на интернет-платформах ложные объявления о предоставлении в аренду квартир в разных городах страны, используя фотографии чужих домов. При общении потерпевшие получали сообщения с номером банковской карты для внесения подписки. После совершения финансовой операции злоумышленница прекращала коммуникацию с жертвами и не выходила на связь", – рассказали в полиции.

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Злоумышленницей оказалась 23-летняя жительница Бориспольской области. По факту мошенничества, совершенного во время действия военного положения, открыто уголовное производство. Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к совершению аналогичных правонарушений на территории Киевской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличилась активность кибермошенников. За этот период около 11% украинцев стали жертвами мошенников.

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