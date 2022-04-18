На Киевщине задержали группу мародеров: обворовали ТЦ на 5 млн грн. Фото

В Буче Киевской области задержали группу мародеров, обворовавших торговый центр на 5 миллионов гривен. Общая стоимость украденного составила более пяти миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"В Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины, обокрали один из строительных супермаркетов, который ранее был обстрелян российскими оккупантами. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен. По месту жительства задержанных полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары", – рассказали в пресс-службе.

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По факту мародерства открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в селе Лютеж Киевской области двое мужчин проникли в частный дом и украли орудие и боеприпасы. Позднее один из них подстрелил себя из ворованного ружья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. Злоумышленники крали все подряд, начиная с воды и заканчивая антиквариатом.