На Киевщине задержали мужчину, который потратил на себя деньги родственника-военного: рассказывал о краже. Видео

В Ржищеве Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник получал от своего родственника-военного деньги на хранение, но вместо этого он тратил по собственному усмотрению.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. По факту преступления возбуждено уголовное производство (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Этот 32-летний мошенник из Ржищева воспользовался доверием потерпевшего и мошенническим путем присвоил более 12 тысяч долларов. Мы выяснили, что военный переводил деньги родственнику для хранения, а тот транжирил их по собственному усмотрению. Когда же пришло время отдавать, злоумышленник пытался соврать о угоне денег из салона его автомобиля", – рассказал Небытов.

На опубликованном генералом полиции видео можно увидеть, что мужчина признал свою вину. По словам злоумышленника, он вкладывал деньги родственника в криптовалюту.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили и задержали псевдоменеджера популярного интернет-магазина амуниции. Злоумышленник за время своей "деятельности" обманул украинских военных по меньшей мере на 60 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Киева сообщили о подозрении мужчине, который обещал вывезти раненых бойцов из передовой и за это просил деньги у граждан.

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