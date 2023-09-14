На Киевщине задержали мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство: есть пострадавший. Видео

В селе Гора Киевской области в результате детонирования самодельного взрывного устройства пострадал мужчина. Предварительно его собрал и привел в действие 26-летний житель столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В селе Гора в результате детонации самодельного взрывного устройства 25-летний киевлянин получил телесные повреждения в виде рассечения лица. Пострадавший возле двора на земле обнаружил металлический предмет в жестяной банке и, когда он нагнулся к нему, неожиданно раздался взрыв", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что к правонарушению причастен 26-летний житель столицы. Злоумышленник с помощью радиоэлектронного пульта привел в действие самодельное взрывное устройство.

По факту хулиганства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить мужчину, который в Белоцерковском районе бросил гранату в сторону своих знакомых. В результате взрыва один человек погиб, а еще трое были ранены.

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