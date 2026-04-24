На Киевщине водитель легковушки во дворе дома сбил 10-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка, двигаясь задним ходом на придомовой территории, сбила 10-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в городе Белая Церковь произошла авария с участием легкового автомобиля и ребенка.

"Предварительно правоохранители установили, что 27-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь задним ходом на придомовой территории, совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате аварии малолетнюю с травмами средней тяжести доставили в детскую больницу", – сообщили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшей средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!