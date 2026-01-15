На Киевщине владелец дома во время ссоры забил до смерти гостя. Подробности дела и фото

В Белоцерковском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, нанес гостю смертельные травмы. Во время конфликта злоумышленник руками и ногами забил знакомого до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в селе Шамраевка 41-летний мужчина, находясь в своем доме, совместно с 51-летним знакомым распивали алкогольные напитки. Впоследствии между ними возникла ссора.

"В разгар ссоры злоумышленник нанес несколько ударов кулаками в лицо оппоненту, от чего последний упал на пол. В дальнейшем подозреваемый продолжил наносить пострадавшему удары ногами по телу, не давая ему возможности встать", - рассказали в пресс-службе.

После совершения преступления злоумышленник ушел из своего дома, оставив знакомого без сознания. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Нападавшего задержали и сообщили ему о подозрении по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

