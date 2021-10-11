На Киевщине вандалы повредили мемориальную табличку памятника "Жертвам Холокоста"

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Злоумышленников разыскивают правоохранители

В Василькове Киевской области неизвестные вандалы повредили мемориальную табличку рядом с памятником, посвященному жертвам Холокоста. Инцидент случился на улице Небесной Сотни возле стадиона "Кристалл".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленников разыскивают правоохранители.

На месте происшествия, полицейские установили, что возле памятника "Жертвам Холокоста" повредили мемориальную табличку.

Вандалов разыскивают правоохранители.

"Сам памятник не пострадал. Также правоохранители выяснили, что табличку повредили еще в пятницу, однако заявлений в полицию не поступало. Проводится проверка и устанавливаются злоумышленники, которые могут быть причастны к этому преступлению", – заявили в полиции.

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Вандалы разбили мемориальную табличку.

Кроме того, правоохранители призвали тех, кто мог быть очевидцем происшествия сообщить на спецлинию 102 или на телефон дежурной части 063-472-12-63.

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