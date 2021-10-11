На Киевщине вандалы повредили мемориальную табличку памятника "Жертвам Холокоста"

В Василькове Киевской области неизвестные вандалы повредили мемориальную табличку рядом с памятником, посвященному жертвам Холокоста. Инцидент случился на улице Небесной Сотни возле стадиона "Кристалл".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленников разыскивают правоохранители.

На месте происшествия, полицейские установили, что возле памятника "Жертвам Холокоста" повредили мемориальную табличку.

"Сам памятник не пострадал. Также правоохранители выяснили, что табличку повредили еще в пятницу, однако заявлений в полицию не поступало. Проводится проверка и устанавливаются злоумышленники, которые могут быть причастны к этому преступлению", – заявили в полиции.

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Кроме того, правоохранители призвали тех, кто мог быть очевидцем происшествия сообщить на спецлинию 102 или на телефон дежурной части 063-472-12-63.

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