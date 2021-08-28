На Прикарпатье несовершеннолетние вандалы разрушили склеп: все снимали на видео

В Ивано-Франковской области, в Коломые трое подростков 13 и 14 лет умышленно повредили плиты склепа в месте захоронения умерших на местном кладбище. Свои действия молодые люди снимали на видео.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, повреждение могильных плит правоохранители обнаружили, когда совершали обход территории. Полицейские установили и разыскали вандалов.

Как оказалось, над могилами надругались трое местных жителей. Более того, выяснилось, что свои действия они снимали на видеокамеры своих телефонов.

В полиции сообщили, что уже пообщались с родителями правонарушителей и удалили данное видео с карт памяти их средств связи.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Кому принадлежит разрушенный склеп не сообщается.

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