На Киевщине в водоеме обнаружили тело женщины. Подробности трагедии и фото

В Броварском районе Киевской области в одном из водоемов обнаружили тело женщины. Что доставить ее на берег, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в понедельник, 13 апреля, в 7:54 в Службу спасения Броварского района поступило сообщение от полицейских о необходимости оказания помощи по извлечению тела человека из водоема в городе Березань.

"В 8:30 спасателями тело погибшей гражданки 1965 года рождения изъято из водоема и передано работникам Национальной полиции", – рассказали в ГСЧС.

