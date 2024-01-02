На Киевщине в результате вражеской атаки погибли супруги, среди пострадавших – ребенок. Фото

В результате ракетных обстрелов во вторник, 2 января, в Киевской области пострадали несколько районов региона. На Фастовщине было ликвидировано возгорание жилого дома, два человека погибли.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД. Продолжаются спасательные работы на местах.

Так, в к Киевской области зафиксировано падение обломков в Бориспольском, Бучанском, Фастовском районах. На Фастовщине было ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.

"В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек", – добавил Клименко.

В Киевской ОВА уточнили, что в общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждение получил один из областных медучреждений.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры сообщили, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 2 января 2023 года вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по области. В результате атаки погибли супруги, предварительно пострадали 6 человек, в том числе ребенок", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы были зафиксированы и в Киевской области.

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!