На Киевщине в результате ДТП загорелась легковушка: есть пострадавший. Фото и подробности

Вблизи села Соколовка Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП одна из машин загорелась, есть пострадавший.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

По словам спасателей, 3 сентября в 17:25 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Одесса возле села Соколовка Белоцерковского района.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что в результате ДТП произошло возгорание легкового автомобиля. Пострадавший водитель был срочно направлен каретой скорой помощи в Белоцерковскую городскую больницу №2 для оказания медицинской помощи. Пожар ликвидирован в 17:48. Спасатели также провели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части", – рассказали в ГСЧС.

Из собственных источников стало известно, что столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. Делом уже занялись правоохранители.

Напомним, в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet сбил на переходе женщину. Как оказалось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева во вторник, 3 сентября, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП его металлическая часть оказалась в салоне автомобиля.

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