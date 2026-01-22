На Киевщине угарным газом отравилось несколько семей: среди пострадавших есть дети. Подробности

В двух районах Киевской области шесть человек, среди которых трое – дети, отравились угарным газом. Трагические случаи произошли в ночь на 22 января.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности.

Что известно

По словам спасателей, в Бучанском районе Киевской области в ночь на 22 января жители одной из квартир использовали газовые конфорки кухонной плиты для обогрева помещения. Впоследствии люди почувствовали резкое ухудшение самочувствия – трех человек, среди которых двое детей, с признаками отравления угарным газом госпитализировали в больницу.

Еще один случай отравления, как рассказали в ГСЧС, был зафиксирован под утро в Белоцерковском районе. Пострадала семья – двое взрослых и ребенок. Несчастный случай произошел в результате пользования бензиновым генератором, который работал в подвальном помещении жилого дома.

Опасный угарный газ

В Обуховском районе Киевской области молодые супруги отравились угарным газом. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Белогородка Киевской области, по предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли супруги и их 11-летняя дочь. Их 4-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

