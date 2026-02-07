На Киевщине угарный газ унес жизни матери и дочери. Подробности трагедии

В Белоцерковском районе Киевской области в частном доме обнаружили тела двух женщин. По предварительной информации они погибли в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился житель области и сообщил, что он обнаружил свою мать и бабушку без признаков жизни в одном из частных домов в селе в селе Троицкое Рокитнянской общины.

"Полицейские предварительно установили, что гибель женщин в возрасте 42 и 61 лет вызвало задымление печного отопления. Впоследствии спасатели предоставят окончательные результаты исследований", – уточнили в пресс-службе.

По факту несчастного случая, в результате которого погибли два человека (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Опасный угарный газ

В Обуховском районе Киевской области молодые супруги отравились угарным газом. Несмотря на усилия медиков мужчина умер, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в двух районах Киевской области шесть человек, среди которых трое – дети, отравились угарным газом. Трагические случаи произошли в ночь на 22 января.

