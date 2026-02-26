На Киевщине угарный газ унес жизнь женщины и ее 16-летней дочери. Подробности и фото
В Бориспольском районе Киевской области в частном доме обнаружили тела женщины и ее несовершеннолетней дочери. По предварительной информации они погибли в результате отравления угарным газом.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагедии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в частном доме в городе Яготин обнаружены тела двух человек.
"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Правоохранители установили погибших, ими оказались 60-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. По предварительной информации, вероятной причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате неисправности газового оборудования", – рассказали в пресс-службе.
По данному факту начато досудебное расследование, все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Опасный угарный газ
В Обуховском районе Киевской области молодые супруги отравились угарным газом. Несмотря на усилия медиков мужчина умер, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области в частном доме обнаружили тела двух женщин. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!