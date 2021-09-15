На Киевщине у пассажира авто нашли гранату: сказал, что подарил знакомый. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Машину остановили за нарушение ПДД

Недалеко от города Березань Киевской области у пассажира автомобиля ВАЗ 2105 обнаружили боевую противопехотную гранату. Мужчина рассказал, что боеприпас ему подарил знакомый.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителю области грозит до 7 лет лишения свободы.

Автомобиль за нарушение правил дорожного движения остановили сотрудники патрульной полиции.

По словам мужчины, гранату ему подарил знакомый.
Машину остановили за нарушение ПДД.
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"Во время проверки документов водитель и пассажир автомобиля заметно нервничали. Затем 35-летний пассажир вышел из автомобиля, достал из рюкзака зеленый предмет, похожий на гранату и бросил на обочину дороги. К счастью, от взрывоопасного предмета из людей никто не пострадал. Мужчина объяснил полицейским, что боеприпас ему подарил знакомый пару недель назад", – отметили в пресс-службе.

Боеприпас оказался боевым.

По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Борисполе Киевской области 17 июня местный житель обнаружил привязанный к своему авто, предмет похожий на гранату. Инцидент произошел на улице Шевченко, 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 августа, около 17:30 в городе Кривой Рог Днепропетровской области взорвалась граната. Ранение получили подрывник и трое правоохранителей.

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