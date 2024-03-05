На Киевщине суд вынес приговор коллаборанту, который активно сотрудничал с оккупантами. Фото и подробности

Суд признал виновным мужчину, который во время оккупации Киевской области сотрудничал с врагом. Злоумышленник возглавил "Дымерский комбинат коммунальных предприятий".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следующие 7 лет он проведет за решеткой.

"Прокурор в суде доказал, что во время оккупации Вышгородского района Киевской области местный житель пошел на сотрудничество с врагом. Осужденный добровольно согласился на предложение представителей оккупационных войск и вступил в должность "директора Дымерского комбината коммунальных предприятий", – рассказали правоохранители.

Злоумышленник занимался кадровым обеспечением предприятия, склоняя людей работать на врага. Кроме того, он участвовал в совещаниях под председательством российских военных в сельсовете, осуществлял другие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и прием жителей общины.

При публичном обвинении прокуратуры суд признал жителя Киевщины в коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и запретом 10 лет занимать какие-либо должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве к одному году лишения свободы приговорили фаната "русского мира", который говорил, что Украина "должна дружить" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В случае оккупации, заявлял о готовности взять в руки оружие и убивать "волонтеров, атовцев и всех патриотов".

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