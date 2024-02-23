В Киеве теща "сдала" зятя, который пропагандировал "русский мир" и ждал оккупацию: ему дали год тюрьмы

В Киеве к одному году лишения свободы приговорили фаната "русского мира", который говорил, что Украина "должна дружить" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным – мол, "он умный человек и правильно сделал, что напал". Своих соотечественников он называл "б*ндерами" и "укроф*шистами", а также, в случае оккупации, заявлял о готовности взять в руки оружие и убивать "волонтеров, АТОшников и всех патриотов".

Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК) приговором от 15 февраля 2024 года. Своими размышлениями уроженец Херсонской области неоднократно делился в присутствии тещи и 11-летнего сына, находящегося на удержании.

Суд зафиксировал несколько эпизодов. Например, в начале полномасштабного вторжения, в мае 2022 года фанат Путина на даче тещи в селе Дзвинково на Киевщине в присутствии тещи, сына и еще двух человек утверждал, что Украины как страны якобы не существует, "такие виды и красота, как в Украине, – это самообман укроф*шистов" и вообще в России все намного лучше.

"Я, как снова придет Россия, возьму в руки автомат и буду воспитывать волонтеров, и убивать их, а также бывших АТОшников и всех патриотов – таких, как вы, а если сам не буду справляться – буду показывать русским военным, неблагодарные люди", – угрожал предатель.

Позже он признавался своим родственникам, что готов пойти "работать в новую власть", если российские захватчики оккупируют регион. События в Буче, Ирпене и Мариуполе преступник отрицал – мол, "это мы сами насиловали, убивали, издевались и уничтожали свой народ, а обвиняем РФ". Мужчина верит, что россияне пришли "спасать" украинцев от "б*ндеровцев".

В конце сентября – начале октября 2023 года обвиняемый ехал на своем Opel по Киеву с сыном, тещей и еще одним человеком. Проезжая железнодорожные пути, он увидел поезд с загруженной военной техникой Сил обороны. Во время спора предатель заявил, что "необходимо срочно снять видео и фото техники" и передать их противнику.

"Украину нужно бомбить, украинцы – это быдло, которое жить не должно, я буду сознательно подрывать экономику вашей никчемной Украины. Если у меня будет возможность снять или сбросить кому-то видео или фото военной техники – я это сделаю и она будет уничтожена", – заявлял фанат России.

31 декабря 2022 года, по дороге из Дарницкого района через мост Патона, в присутствии тех же родственников во время воздушной тревоги он сказал: "Очень жаль, что сбили ракету, лучше бы она упала и разбила бы вас".

Мужчина открыто признавал, что поддерживает ВС РФ, и будет и дальше "поддерживать ее во всех планах и помогать уничтожать ВСУ".

На судебном заседании обвиняемый свои высказывания не отрицал. Он заявил, что говорил "на эмоциях", сейчас понял, что не нужно было этого делать, но тогда был в кругу родственников, которым доверял. Больше таких споров он не ведет, потому что "уже не видит в этом смысла".

Суд отметил, что никакого сожаления по поводу своих заявлений обвиняемый не показал. В то же время было учтено смягчающие обстоятельство – состояние здоровья мужчины. В итоге он получил один год реального тюремного срока.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации после того, как пришел в ТЦК пьяным. Уклониста приговорили к трем годам испытательного срока.

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