На Киевщине столкнулись Toyota и Lexus: от удара внедорожники отбросило на встречную полосу движения. Фото

В Киевской области в субботу, 6 мая, на Житомирской трассе произошла авария с участием внедорожников Toyota и Lexus. Сила удара была такой, что обе машины выбросило на встречную полосу движения, а последний еще и перевернулся.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиция Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Авария произошла 6 мая на Житомирской трассе. По предварительной информации, 773-летний водитель Lexus не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю Toyota. От сильного удара оба внедорожника выбросили на встречную полосу движения, а машина возможного виновника аварии – еще и перевернулась", – рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель Lexus получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В Печерском районе столицы во вторник, 2 мая, предварительно, легковушка сбила женщину. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте ДТП. В Шевченковском районе Киева Chevrolet Aveo на скорости въехал в отбойник, опрокинулся и упал на машину, которая ехала по встречной полосе движения. В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области легковой автомобиль на скорости въехал в дерево и загорелся. В результате аварии водитель погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!