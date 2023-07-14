На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин перевернулась, есть пострадавшие. Фото

В Броварском районе Киевской области в четверг, 13 июля, столкнулись автомобили "ГАЗ" и Skoda.В результате ДТП последняя легковушка перевернулась, пострадали три человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ выехал из села Семиполки на автодорогу Киев-Чернигов. Во время разворота в неустановленном месте допустил столкновение с автомобилем Skoda, который двигался во встречном направлении. Из-за этого последний автомобиль перевернулся на крышу", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии, 28-летняя водитель Skoda и двое пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. По факту ДТП с потерпевшими открыто уголовное производство, виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области в субботу, 1 июля, легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 5 июля, на Окружной дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

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