На Киевщине легковушка на скорости въехала в дерево: есть пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области в субботу, 1 июля, легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"На отрезке дороги от Рудого Села до Рубченков, 32-летний водитель легковушки съехал с дороги, после чего въехал в дерево. В результате аварии водителя выбросило с автомобиля на дорогу. Без сознания его госпитализировали в больницу. 28-летнего пассажира из травмами также отвезли в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу. В Ирпене в Киевской области мужчина попал под колеса автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и бросился на легковушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в четверг, 29 июня, на проспекте Николая Бажана, предварительно, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП есть пострадавшие.

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